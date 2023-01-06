График отключений света в Харькове и области с 9 по 15 января
АО «Харьковоблэнерго» обновило график почасовых отключений света в Харькове и области на следующую неделю, с 9 по 15 января.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь компании Марина Шевченко, график по-прежнему состоит из 12 очередей, каждая из которых обесточивается на три часа.
Зазрузить его можно по ссылке: Графік_погодинних_відключень_09_01_15_01
Напомним, что по состоянию на 11:00 6 января в Украине продолжало расти потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры, поэтому для обеспечения баланса лимиты были доведены до всех областей Украины и действуют с 8:00 до 23:00.
Читайте также: «Харьковоблэнерго» обнародовало график отключения света со 2 по 8 января
Новости по теме:
Вы читали новость: «График отключений света в Харькове и области с 9 по 15 января»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 13:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» обновило график почасовых отключений света в Харькове и области на следующую неделю, с 9 по 15 января.".