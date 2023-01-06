График отключений света в Харькове и области с 9 по 15 января

АО «Харьковоблэнерго» обновило график почасовых отключений света в Харькове и области на следующую неделю, с 9 по 15 января.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь компании Марина Шевченко, график по-прежнему состоит из 12 очередей, каждая из которых обесточивается на три часа.

Зазрузить его можно по ссылке: Графік_погодинних_відключень_09_01_15_01

Напомним, что по состоянию на 11:00 6 января в Украине продолжало расти потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры, поэтому для обеспечения баланса лимиты были доведены до всех областей Украины и действуют с 8:00 до 23:00.