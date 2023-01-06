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Как сегодня отключают свет на Харьковщине: в Укрэнерго призвали к экономии

Общество 11:24   06.01.2023
Елена Нагорная
Как сегодня отключают свет на Харьковщине: в Укрэнерго призвали к экономии

По состоянию на 11:00 6 января в Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры, поэтому для обеспечения баланса лимиты доведены до всех областей Украины и действуют с 8:00 до 23:00.

Превышение лимитов, как это было в большинстве областей 5 января, приводит к применению аварийных ограничений, отметили в национальной энергетической компании.

«Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной — Запорожской АЭС», — рассказали в Укрэнерго.

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В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость отключений.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 11:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 11:00 6 января в Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры, поэтому для обеспечения баланса лимиты доведены до всех областей Украины и действуют с 8:00 до 23:00.".