Как сегодня отключают свет на Харьковщине: в Укрэнерго призвали к экономии

По состоянию на 11:00 6 января в Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры, поэтому для обеспечения баланса лимиты доведены до всех областей Украины и действуют с 8:00 до 23:00.

Превышение лимитов, как это было в большинстве областей 5 января, приводит к применению аварийных ограничений, отметили в национальной энергетической компании.

«Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной — Запорожской АЭС», — рассказали в Укрэнерго.

В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость отключений.