Як сьогодні вимикають світло на Харківщині: в Укренерго закликали до економії

Станом на 11:00 6 січня в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через поступове зниження температури, тому для забезпечення балансу ліміти доведені до всіх областей України та діють з 8:00 до 23:00.

Перевищення лімітів, як це було у більшості областей 5 січня, призводить до застосування аварійних обмежень, зазначили у національній енергетичній компанії.

“Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС”, – розповіли в Укренерго.

У компанії закликали українців розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність відключень.