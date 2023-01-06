Як сьогодні вимикають світло на Харківщині: в Укренерго закликали до економії
Станом на 11:00 6 січня в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через поступове зниження температури, тому для забезпечення балансу ліміти доведені до всіх областей України та діють з 8:00 до 23:00.
Перевищення лімітів, як це було у більшості областей 5 січня, призводить до застосування аварійних обмежень, зазначили у національній енергетичній компанії.
“Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС”, – розповіли в Укренерго.
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У компанії закликали українців розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність відключень.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 11:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 11:00 6 січня в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через поступове зниження температури, тому для забезпечення балансу ліміти доведені до всіх областей України та діють з 8:00 до 23:00.".