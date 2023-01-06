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Як сьогодні вимикають світло на Харківщині: в Укренерго закликали до економії

Суспільство 11:24   06.01.2023
Олена Нагорна
Як сьогодні вимикають світло на Харківщині: в Укренерго закликали до економії

Станом на 11:00 6 січня в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через поступове зниження температури, тому для забезпечення балансу ліміти доведені до всіх областей України та діють з 8:00 до 23:00.

Перевищення лімітів, як це було у більшості областей 5 січня, призводить до застосування аварійних обмежень, зазначили у національній енергетичній компанії.

“Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС”, – розповіли в Укренерго.

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У компанії закликали українців розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність відключень.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 11:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 11:00 6 січня в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через поступове зниження температури, тому для забезпечення балансу ліміти доведені до всіх областей України та діють з 8:00 до 23:00.".