Графік відключень світла в Харкові та області з 9 до 15 січня

АТ “Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області на наступний тиждень, з 9 по 15 січня.

Як повідомила журналістам речниця компанії Марина Шевченко, графік, як і раніше, складається з 12 черг, кожна з яких знеструмлюється на три години.

Завантажити його можна за посиланням: Графік_погодинних_відключень_09_01_15_01

Нагадаємо, що станом на 11:00 6 січня в Україні продовжувало зростати споживання електроенергії через поступове зниження температури, тому для забезпечення балансу ліміти були доведені до всіх областей України та діють з 8:00 до 23:00.