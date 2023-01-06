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Графік відключень світла в Харкові та області з 9 до 15 січня

Суспільство 13:27   06.01.2023
Елена Нагорная
Графік відключень світла в Харкові та області з 9 до 15 січня

АТ “Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області на наступний тиждень, з 9 по 15 січня.

Як повідомила журналістам речниця компанії Марина Шевченко, графік, як і раніше, складається з 12 черг, кожна з яких знеструмлюється на три години.

Завантажити його можна за посиланням: Графік_погодинних_відключень_09_01_15_01

Нагадаємо, що станом на 11:00 6 січня в Україні продовжувало зростати споживання електроенергії через поступове зниження температури, тому для забезпечення балансу ліміти були доведені до всіх областей України та діють з 8:00 до 23:00.

Читайте також:  «Харківобленерго» оприлюднило графік відключення світла з 2 по 8 січня

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 13:27;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області на наступний тиждень, з 9 по 15 січня.".