Графік відключень світла в Харкові та області з 9 до 15 січня
АТ “Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області на наступний тиждень, з 9 по 15 січня.
Як повідомила журналістам речниця компанії Марина Шевченко, графік, як і раніше, складається з 12 черг, кожна з яких знеструмлюється на три години.
Завантажити його можна за посиланням: Графік_погодинних_відключень_09_01_15_01
Нагадаємо, що станом на 11:00 6 січня в Україні продовжувало зростати споживання електроенергії через поступове зниження температури, тому для забезпечення балансу ліміти були доведені до всіх областей України та діють з 8:00 до 23:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 13:27;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області на наступний тиждень, з 9 по 15 січня.".