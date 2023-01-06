«Перемирие»: какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ
Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Противник безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Под огневое воздействие врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них на Харьковщине, в частности, Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное.
На Слобожанском направлении обстреляны районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Амбарное, Бугруватка, Гатище, Зеленое и Отрадное.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.
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Ранее Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".