Live
  • Пятница 06.01.2023
    • Харьков
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

«Перемирие»: какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ

Происшествия 18:23   06.01.2023
Елена Нагорная
«Перемирие»: какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Противник безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Под огневое воздействие врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них на Харьковщине, в частности, Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное.

На Слобожанском направлении обстреляны районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Амбарное, Бугруватка, Гатище, Зеленое и Отрадное.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.

Читайте также: Враг пытается улучшить положение на Купянщине, но успеха не имеет — Генштаб

Ранее Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:47
Экс-нардепа из Харькова Дмитрия Добкина заметили в отеле в Варшаве — СМИ
18:00
В метро отметили Рождество: поезда вновь останавливаются на «Университете»
16:52
В Харькове и области копы усилили патрулирование вблизи храмов на Рождество
16:24
Стало известно, как будет работать транспорт в Харькове на Рождество
15:37
«На вес золота»: 22 новых авто получили полицейские Харьковщины (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Перемирие»: какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 18:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".