«Перемирие»: какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Противник безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Под огневое воздействие врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них на Харьковщине, в частности, Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное.

На Слобожанском направлении обстреляны районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Амбарное, Бугруватка, Гатище, Зеленое и Отрадное.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.

Ранее Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.