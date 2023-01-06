“Перемир’я”: які населені пункти Харківщини обстріляла армія РФ
Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Супротивник безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них на Харківщині, зокрема, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка та Крохмальне.
На Слобожанському напрямку обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне.
Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України, констатували у Генштабі.
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Раніше Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво – з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 18:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".