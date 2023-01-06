Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий недели с зарплатой до 30 тысяч

По состоянию на 6 января в Харьковской области актуальны почти 600 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия бригадира на участках основного производства. Ему предлагают 30 тысяч гривен в месяц. Менеджер по маркетингу будет иметь 24200 гривен в месяц, а начальник технического отдела — 16845.

Также в перечне вакансии электрогазосварщика (15800 гривен в месяц), монтажника-сборщика металлопластиковых конструкций (15 тысяч), администратора зала (14 тысяч), машиниста автогрейдера (12424 гривны), воспитателя учреждения дошкольного образования (11 тысяч), аппаратчика крупяного производства (10 тысяч) и лесоруба (9,5 тысяч).

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону — 0577321928.