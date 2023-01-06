Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій тижня із зарплатою до 30 тисяч

Станом на 6 січня у Харківській області актуальні майже 600 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія бригадира на дільницях основного виробництва. Йому пропонують 30 тисяч гривень на місяць. Менеджер з маркетингу матиме 24200 гривень на місяць, а начальник технічного відділу – 16845.

Також у переліку вакансії електрогазозварника (15800 гривень на місяць), монтажника-складальника металопластикових конструкцій (15 тисяч), адміністратора залу (14 тисяч), машиніста автогрейдера (12424 гривні), вихователя закладу дошкільної освіти (11 тисяч), апаратника круп’яного виробництва (10 тисяч) і лісоруба (9,5 тисяч).

Із повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефоном – 0577321928.