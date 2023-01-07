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Детей Харьковщины под Рождество развлекал внук автора «Чиполлино» Родари

Мир 13:05   07.01.2023
Оксана Горун
Детей Харьковщины под Рождество развлекал внук автора «Чиполлино» Родари Фото: Дергачевский горсовет

Знаменитый итальянский клоун Марко Родари — внук автора «Приключений Чиполлино» побывал в Харькове и в Дергачевском районе.

«Вчера Дергачевщину посетил потомок детского писателя Джанни Родари, автора знаменитой сказки о приключениях Чиполлино и его друзей — известный итальянский клоун Марко Родари. Ранее он ездил поддержать детей в другие горячие точки мира – Ирак, Сирию и Палестину», — сообщили в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевского горсовета.

Марко Родари в образе клоуна Пимбо выступил перед двумя сотнями детей, а также их родителями. Праздник прошел на базе Безруковского лицея. Помимо Дергачевского района, Марко Родари побывал и в самом Харькове, где выступил перед переселенцами из деоккупированных территорий.

«Конечно, мне было очень страшно, но мне страшнее за детей, а не за себя. И за всех людей, которые живут в этом городе. Конечно, я видел не только разрушенные здания вашего города, но также и села, и разрушенные улицы. Но это война, — сказал Родари в комментарии «Харьковским известиям». — Я обращаюсь ко всему миру. Прежде всего, прошу остановить эту войну для детей, ради детей и ради их улыбок. Это мое прямое назначение. Я — клоун. Я должен это сделать и обращаюсь ко всем».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 13:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Знаменитый итальянский клоун Марко Родари — внук автора «Приключений Чиполлино» побывал в Харькове и в Дергачевском районе".