Дітей Харківщини під Різдво розважав онук автора “Цибуліно” Родарі
Знаменитий італійський клоун Марко Родарі – онук автора “Пригод Цибуліно” побував у Харкові та Дергачівському районі.
“Учора на Дергачівщину завітав нащадок дитячого письменника Джанні Родарі, автора знаменитої казки про пригоди Чіполліно та його друзів – відомий італійський клоун Марко Родарі. Раніше він їздив підтримати дітей в інші гарячі точки світу – Ірак, Сирію та Палестину”, – повідомили в управлінні освіти. культури, молоді та спорту Дергачівської міськради.
Марко Родарі в образі клоуна Пімбо виступив перед двома сотнями дітей та їхніми батьками. Свято пройшло на базі Безруківського ліцею. Крім Дергачівського району, Марко Родарі побував у самому Харкові, де виступив перед переселенцями з деокупованих територій.
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“Звичайно, мені було дуже страшно, але мені страшніше за дітей, а не за себе. І за всіх людей, які живуть у цьому місті. Звичайно, я бачив не лише зруйновані будинки вашого міста, але також і села, і зруйновані вулиці. Але це війна, – сказав Родарі в коментарі “Харьковским известиям” . – Я звертаюся до всього світу. Перш за все, прошу зупинити цю війну для дітей, заради дітей та заради їх усмішок. Це моє пряме призначення. Я – клоун. Я повинен це зробити і звертаюся до всіх”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 13:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Знаменитий італійський клоун Марко Родарі – онук автора “Пригод Цибуліно” побував у Харкові та Дергачівському районі".