Россияне на Рождество обстреляли более 10 населенных пунктов Харьковщины

Российская армия в минувшие сутки продолжала наносить удары по селам и городам Харьковщины, которые находятся у границы и линии фронта.

«На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Бочковое, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области. На Купянском и Лиманском обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области», — сообщил в сводке на 6 утра 7 января Генштаб ВСУ.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный удар и совершил 20 обстрелов из РСЗО.

В Генштабе отметили, что основные усилия армии РФ сейчас сосредоточены на попытке захватить Донецкую область в ее админграницах. Об активных наступательных действиях на территории Харьковщины информации нет.