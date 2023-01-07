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Россияне на Рождество обстреляли более 10 населенных пунктов Харьковщины

Происшествия 07:23   07.01.2023
Оксана Горун
Россияне на Рождество обстреляли более 10 населенных пунктов Харьковщины

Российская армия в минувшие сутки продолжала наносить удары по селам и городам Харьковщины, которые находятся у границы и линии фронта.

«На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Бочковое, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области. На Купянском и Лиманском обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области», — сообщил в сводке на 6 утра 7 января Генштаб ВСУ.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный удар и совершил 20 обстрелов из РСЗО.

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    • В Генштабе отметили, что основные усилия армии РФ сейчас сосредоточены на попытке захватить Донецкую область в ее админграницах. Об активных наступательных действиях на территории Харьковщины информации нет.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 07:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия в минувшие сутки продолжала наносить удары по селам и городам Харьковщины, которые находятся у границы и линии фронта".