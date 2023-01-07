Росіяни на Різдво обстріляли понад 10 населених пунктів Харківщини

Російська армія минулої доби продовжувала завдавати ударів по селах та містах Харківщини, що знаходяться біля кордону та лінії фронту.

“На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Бочкове, Комісарове, Красне, Зелене, Амбарне, Бугруватка, Гатище та Одрадне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському обстріляно райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області“, – повідомив у зведенні на 6 ранку 7 січня Генштаб ЗСУ.

Загалом по території України за минулу добу ворог завдав 1 ракетного удару та здійснив 20 обстрілів із РСЗВ.

У Генштабі зазначили, що основні зусилля армії РФ наразі зосереджені на спробах захопити Донецьку область у її адмінкордонах. Про активні наступальні дії на території Харківщини інформації немає.