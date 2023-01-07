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Росіяни на Різдво обстріляли понад 10 населених пунктів Харківщини

Події 07:23   07.01.2023
Оксана Горун
Росіяни на Різдво обстріляли понад 10 населених пунктів Харківщини

Російська армія минулої доби продовжувала завдавати ударів по селах та містах Харківщини, що знаходяться біля кордону та лінії фронту.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Бочкове, Комісарове, Красне, Зелене, Амбарне, Бугруватка, Гатище та Одрадне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському обстріляно райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області“, – повідомив у зведенні на 6 ранку 7 січня Генштаб ЗСУ.

Загалом по території України за минулу добу ворог завдав 1 ракетного удару та здійснив 20 обстрілів із РСЗВ.

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    • У Генштабі зазначили, що основні зусилля армії РФ наразі зосереджені на спробах захопити Донецьку область у її адмінкордонах. Про активні наступальні дії на території Харківщини інформації немає.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • Ви читали новину: «Росіяни на Різдво обстріляли понад 10 населених пунктів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 07:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія минулої доби продовжувала завдавати ударів по селах та містах Харківщини, що знаходяться біля кордону та лінії фронт".