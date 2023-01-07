Сутки на Харьковщине прошли без жертв обстрелов и пострадавших — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в регионе по состоянию на утро 7 января.

«В минувшие сутки враг обстреливал Купянск, Волчанск и Двуречную. Также под вражеским огнем были села Красное, Стрелечья, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — написал начальник ХОВА в telegram.

Напомним, за предыдущие сутки на Харьковщине был один раненый — 75-летний житель Двуречной. В этом поселке российская армия разрушила лицей, произошел масштабный пожар, который тушили в течение трех часов.