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Сутки на Харьковщине прошли без жертв обстрелов и пострадавших — Синегубов

Происшествия 09:00   07.01.2023
Оксана Горун
Сутки на Харьковщине прошли без жертв обстрелов и пострадавших — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в регионе по состоянию на утро 7 января.

«В минувшие сутки враг обстреливал Купянск, Волчанск и Двуречную. Также под вражеским огнем были села Красное, Стрелечья, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — написал начальник ХОВА в telegram.

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    • Напомним, за предыдущие сутки на Харьковщине был один раненый — 75-летний житель Двуречной. В этом поселке российская армия разрушила лицей, произошел масштабный пожар, который тушили в течение трех часов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 09:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в регионе по состоянию на утро 7 января".