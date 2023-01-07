Доба на Харківщині пройшла без жертв обстрілів та постраждалих – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію в регіоні станом на ранок 7 січня.
“Минулої доби ворог обстрілював Куп’янськ, Вовчанськ та Дворічну. Також під ворожим вогнем були села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих”, – написав начальник ХОВА в Телеграмі.
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Нагадаємо, за минулу добу на Харківщині був один поранений – 75-річний мешканець Дворічної. У цьому селищі російська армія зруйнувала ліцей, сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом трьох годин.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію в регіоні станом на ранок 7 січня".