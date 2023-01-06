На Харківщині за добу – один поранений унаслідок обстрілів – Синєгубов

75-річного мешканця селища Дворічна було поранено внаслідок російського обстрілу минулої доби. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Куп’янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у Дворічній Куп’янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом трьох годин”, – нагадав Синєгубов.

Також він додав, що окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів області. На Куп’янському напрямку ведуться активні бойові дії – на всі спроби ворога покращити там своє тактичне положення українські захисники дають гідну відсіч.