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На Харківщині за добу – один поранений унаслідок обстрілів – Синєгубов

Події 08:20   06.01.2023
Олена Нагорна
На Харківщині за добу – один поранений унаслідок обстрілів – Синєгубов

75-річного мешканця селища Дворічна було поранено внаслідок російського обстрілу минулої доби. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Куп’янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у Дворічній Куп’янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом трьох годин”, – нагадав Синєгубов.

Також він додав, що окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів області. На Куп’янському напрямку ведуться активні бойові дії – на всі спроби ворога покращити там своє тактичне положення українські захисники дають гідну відсіч.

 

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 08:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "75-річного мешканця селища Дворічна було поранено внаслідок російського обстрілу минулої доби. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.".