На Харьковщине за сутки — один раненый вследствие обстрелов — Синегубов

75-летний житель поселка Двуречная был ранен в результате российского обстрела за прошедшие сутки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Купянске повреждено здание гражданской промышленности. А в Двуречной Купянского района частично разрушен лицей. Там произошел масштабный пожар, который тушили в течение трех часов», — напомнил Синегубов.

Также он добавил, что оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. На Купянском направлении ведутся активные боевые действия — на все попытки врага улучшить там свое тактическое положение украинские защитники дают достойный отпор.