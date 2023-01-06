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На Харьковщине за сутки — один раненый вследствие обстрелов — Синегубов

Происшествия 08:20   06.01.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине за сутки — один раненый вследствие обстрелов — Синегубов Фото: ХОВА

75-летний житель поселка Двуречная был ранен в результате российского обстрела за прошедшие сутки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Купянске повреждено здание гражданской промышленности. А в Двуречной Купянского района частично разрушен лицей. Там произошел масштабный пожар, который тушили в течение трех часов», — напомнил Синегубов.

Также он добавил, что оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. На Купянском направлении ведутся активные боевые действия — на все попытки врага улучшить там свое тактическое положение украинские защитники дают достойный отпор.

 

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 08:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "75-летний житель поселка Двуречная был ранен в результате российского обстрела за прошедшие сутки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.".