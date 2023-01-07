В Харькове случились два пожара в жилых домах: есть пострадавшие

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о ЧП на ул. Бориса Шрамко и Большой Панасовской в Харькове.

Один из пожаров случился днем 6 января, второй — вечером.

«В 12:14 в Холодногорском районе, по ул. Бориса Шрамко, 12, в результате нарушения правил эксплуатации печи на твердом топливе, произошел пожар в частном домовладении. В результате пожара пострадала владелица дома, 1948 года рождения. С ожогами ног она была госпитализирована в ожоговый центр. В 13:20 пожар был ликвидирован», — сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины.

Пожар на Большой Панасовской, 167, в Харькове случился в 21:15 6 января — тоже в частном доме.

«Горели домашние принадлежности. На время прибытия спасателей площадь пожара составляла 10 кв. м. Во время тушения очага пожара спасателями были спасены владелица дома, 1976 года рождения, ее муж 1968 года рождения и сын 2007 года рождения», — отметили в ГСЧС.

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Полностью огонь потушили к 23:00.

В целом за сутки на Харьковщине случилось семь пожаров, ни один из них не вызван боевыми действиями.