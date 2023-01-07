У Харкові трапилися дві пожежі у житлових будинках: є постраждалі

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про НП на вул. Бориса Шрамка та Великій Панасівській у Харкові.

Одна з пожеж сталася вдень 6 січня, друга – увечері.

“О 12:14 у Холодногірському районі, на вул. Бориса Шрамко, 12, внаслідок порушення правил експлуатації печі на твердому паливі, сталася пожежа в приватному домоволодінні. Внаслідок пожежі постраждала власниця будинку, 1948 року народження. З опіками ніг її було госпіталізовано до опікового центру. О 13:20 пожежу ліквідували”, – повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

Пожежа на Великій Панасівській, 167, у Харкові сталася о 21:15 6 січня – також у приватному будинку.

“Горіли домашні речі. На час прибуття рятувальників площа пожежі складала 10 кв. м. Під час гасіння осередку пожежі рятувальниками були врятовані власниця будинку, 1976 року народження, її чоловік 1968 року народження та син 2007 року народження”, – зазначили в ДСНС.

Повністю вогонь загасили до 23:00.

Загалом за добу на Харківщині сталося сім пожеж, жодна з них не викликана бойовими діями.