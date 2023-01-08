«Моему сыну вечно будет 26» – рассказ матери погибшего воина

От первого лица – история матери об одной из многочисленных трагедий, которые из-за российского нашествия переживают сейчас родители по всей Украине.

Своей историей поделилась Ирина Алиева – жительница Кривого Рога, мать Рустама Алиева, ушедшего на фронт по мобилизации на второй день после начала полномасштабного вторжения РФ. Рассказ матери погибшего защитника Украины – в рубрике «Объективные истории». Наша коллега Елена Скалецкая рассказывает истории украинских бойцов, врачей, детей и их родителей, вывезенных из оккупации, матерей, потерявших сыновей на фронте, волонтеров и многих других.

«Мечтал быть президентом. Я сказала: «В Азербайджане был Алиев, будет и в Украине»

Ирина Алиева о смерти единственного сына узнала от его девушки Елены, а та – из соцсетей. Ирина вспоминает: «Таких детей, как Рустам, можно было еще родить, но не случилось. Он всегда был спокойным, рассудительным. Обычный парень из обычной украинской семьи шахтера и воспитательницы детского сада. Ни в детсаду, ни в школе на него никогда не жаловались.

Сначала мечтал быть президентом. Я сказала: «В Азербайджане был Алиев, будет и в Украине». Потом хотел быть хирургом. У него хорошо математика шла. Отец с ним из первого класса таблицу умножения учил, и точные науки давались легко. А остальное не особо уважал, хотя способности были ко всему, схватывал на лету. Ну, и конечно, в компьютерные игры просиживал часами, когда уже повзрослел. После школы поступил в техникум горного производства и почти четыре года там учился. Пошел по стопам отца. Кривой Рог — город шахтеров. Крепильщиком начал работать в шахте, потом и помощником бригадира, потому что образование позволяло. Сначала не хотел, понимал, что это большая ответственность за людей, но ему помогли опытные наставники. В шахте все они как семья – выращивают молодое поколение себе на смену.

Заместителем начальника участка даже работал. После армии вернулся в шахту. Он знал эту работу, и она ему нравилась. Даже несмотря на то, что приходил после смены уставший, не жаловался.

Рустам служил в Гайсине в Винницкой области. Об армии рассказывал только хорошо.

В учебе было тяжело, а когда началась служба, сказал, что так можно и дальше служить. Его девушка Елена провожала его в армию, а затем, после армии, они стали жить вместе. От отца взял тембр голоса. Его слышно было издалека. А от меня спокойный характер. И внешностью он не в отцовскую восточную породу пошел (Алиевы из Азербайджана, из пригорода Баку), а в мою полтавскую. Такой же светловолосый и голубоглазый, как моя мама, и улыбающийся.

Он очень добрый был и хорошо относился к людям. С друзьями – душа компании. На работе его уважали. Даже в армии благодарили за сына.

«Мама, не бойся, к вам не прилетит, потому что мы здесь для этого стоим, мы орков не пропустим»

Рустам и его невеста Елена успели насладиться совместной жизнью недолго, где-то два года пожили вместе. 24 февраля 2022 года после смены ему вручили повестку. Сразу 25 февраля он ушел в военкомат.

«Даже не задумался, что можно «закосить». Говорил: «Мама, а как иначе? Я же буду вас защищать». Их определили в 17-ю танковую бригаду. И сначала они несколько недель ждали распределения. А мы в первые дни даже не слышали взрывов здесь, в центре. Окрестности города — те, что ближе к Херсону, обстреливали. Когда их распределили в 17-ю танковую бригаду, они стояли по селам Херсонской области, я спрашиваю: «Сын, чего нам ждать? Где прятаться? А вдруг в дом прилетит? Город обстреливают, сирены воют часами». А он говорит: «К вам не прилетит, для этого мы стоим здесь, мы их не пропустим». Они стояли в 50 км от Кривого Рога. Держали оборону.

А между нашими ребятами и орками только поле. Звонил почти каждый день и рассказывал: «В домах стоим, люди выехали, свиньи, куры бегают, собаки в пустых домах, а хозяев нет. Это страшно видеть. А еще видно, как на той стороне российский танк подъезжает к дому, стреляет – и дом разлетается как картонный».

Князевка — так называется село, где мой мальчик погиб. После войны поеду, посмотрю, где он последние минуты провел. 30 апреля мы виделись. Он преподнес сюрприз и приехал на день к родным. Рустам и Елена пошли в кафе, он очень захотел гамбургер, и они долго гуляли по городу в тот день.

Мы собрали ему продуктов и сумку сгущенки, очень он ее любил. Люди их там кормили. Пока волонтеры блокпосты проедут, до нуля уже не довозили. Первоначально было очень сложно с продуктами. Такой тощий стал. Но ни на что не жаловался. Всегда говорил: «У меня все есть, не голодаем. Только без слез».

«Так за мгновение своего сына Рустама Алиева потеряли две страны — Украина и Азербайджан»

«Уведомление о смерти на Лену пришло, но это позже было. А утром 3 мая он еще мне звонил. А потом тишина. Такого не было, чтобы Рустам не вышел на связь. Мы с Леной просто ждали. Вызов идет, а трубку не берет. А 4 мая уже и вызов не шел. Мы не знали, что делать и кому звонить. Из части нам так и не позвонили. На шахте узнали сотрудники, и они написали о его гибели в соцсетях. 7 мая похороны. Мои родные, крестные приехали. Вспоминали внука на родине его отца. Так, за мгновение 3 мая 2022 года своего сына потеряли две страны – Украина и Азербайджан. Он погиб вместе с побратимом Виктором Полежаевым, тот на 3 года старше. Первым накрыло Рустама, а Виктор бросился помочь. Так они вместе – в одном окопе, а теперь вместе на Аллее славы. Всегда успокаивал меня, Лену, берег нас, чтобы слез наших не было. Дарил мне букеты на праздники, а теперь я ношу цветы на кладбище. Каждую неделю езжу, фотографии смотрю, голос его слушаю на видео. 11 августа 2022 года моему единственному сыну, моему защитнику, защитнику Украины Рустаму Алиеву могло исполниться 27 лет».