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На Харьковщине под удар попала часть ГСЧС, повреждена техника — Синегубов

Происшествия 08:59   08.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине под удар попала часть ГСЧС, повреждена техника — Синегубов

Российские оккупанты обстреляли здание подразделения ГСЧС в Двуречной, а также ударили ракетами по Мерефе — сообщил в утренней сводке происшествий на Харьковщине глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Двуречной под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

В Мерефе ракетным ударом поврежден объект гражданской промышленности.

«Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель», — сообщил Синегубов.

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    • Также, по его данным, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты обстреляли здание подразделения ГСЧС в Двуречной, а также ударили ракетами по Мерефе — сообщил в утренней сводке происшествий на Харьковщине глава ХОВА Олег Синегубов".