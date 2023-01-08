На Харьковщине под удар попала часть ГСЧС, повреждена техника — Синегубов
Российские оккупанты обстреляли здание подразделения ГСЧС в Двуречной, а также ударили ракетами по Мерефе — сообщил в утренней сводке происшествий на Харьковщине глава ХОВА Олег Синегубов.
«В Двуречной под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.
В Мерефе ракетным ударом поврежден объект гражданской промышленности.
«Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель», — сообщил Синегубов.
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Также, по его данным, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты обстреляли здание подразделения ГСЧС в Двуречной, а также ударили ракетами по Мерефе — сообщил в утренней сводке происшествий на Харьковщине глава ХОВА Олег Синегубов".