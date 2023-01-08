На Харьковщине под удар попала часть ГСЧС, повреждена техника — Синегубов

Российские оккупанты обстреляли здание подразделения ГСЧС в Двуречной, а также ударили ракетами по Мерефе — сообщил в утренней сводке происшествий на Харьковщине глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Двуречной под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

В Мерефе ракетным ударом поврежден объект гражданской промышленности.

«Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель», — сообщил Синегубов.

Также, по его данным, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района.