На Харківщині під удар потрапила частина ДСНС, пошкоджено техніку – Синєгубов

Російські окупанти обстріляли будівлю підрозділу ДСНС у Дворічній, а також ударили ракетами по Мерефі – повідомив у ранковому зведенні подій на Харківщині голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також було пошкоджено 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.

У Мерефі ракетним ударом пошкоджено об’єкт цивільної промисловості.

“Минулої ночі ворог завдав два ракетних ударів по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджено об’єкт цивільної промисловості. На жаль, загинув 50-річний мирний житель”, – повідомив Синєгубов.

Також, за його даними, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району.