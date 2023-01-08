На Харківщині під удар потрапила частина ДСНС, пошкоджено техніку – Синєгубов
Російські окупанти обстріляли будівлю підрозділу ДСНС у Дворічній, а також ударили ракетами по Мерефі – повідомив у ранковому зведенні подій на Харківщині голова ХОВА Олег Синєгубов.
“У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також було пошкоджено 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.
У Мерефі ракетним ударом пошкоджено об’єкт цивільної промисловості.
“Минулої ночі ворог завдав два ракетних ударів по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджено об’єкт цивільної промисловості. На жаль, загинув 50-річний мирний житель”, – повідомив Синєгубов.
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Також, за його даними, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти обстріляли будівлю підрозділу ДСНС у Дворічній, а також ударили ракетами по Мерефі – повідомив у ранковому зведенні подій на Харківщині голова ХОВА Олег Синєгубов".