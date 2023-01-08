Live
  • Неділя 08.01.2023
    • Харків
  •   -11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

На Харківщині під удар потрапила частина ДСНС, пошкоджено техніку – Синєгубов

Події 08:59   08.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині під удар потрапила частина ДСНС, пошкоджено техніку – Синєгубов

Російські окупанти обстріляли будівлю підрозділу ДСНС у Дворічній, а також ударили ракетами по Мерефі – повідомив у ранковому зведенні подій на Харківщині голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також було пошкоджено 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.

У Мерефі ракетним ударом пошкоджено об’єкт цивільної промисловості.

“Минулої ночі ворог завдав два ракетних ударів по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджено об’єкт цивільної промисловості. На жаль, загинув 50-річний мирний житель”, – повідомив Синєгубов.

  • Читайте також: У ДСНС повідомили, куди “прилетіло” на Харківщині

    • Також, за його даними, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:24
    У ДСНС повідомили, куди “прилетіло” на Харківщині
    07:54
    За добу ворог завдав 9 ракетних ударів, на Харківщині є загиблий
    23:44
    На Харківщині два “прильоти”, є загиблий – Синєгубов (оновлено)
    23:17
    У Харкові чути вибухи. Синєгубов закликав бути в укриттях
    09:24
    У Харкові трапилися дві пожежі у житлових будинках: є постраждалі

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині під удар потрапила частина ДСНС, пошкоджено техніку – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти обстріляли будівлю підрозділу ДСНС у Дворічній, а також ударили ракетами по Мерефі – повідомив у ранковому зведенні подій на Харківщині голова ХОВА Олег Синєгубов".