Пожар на Харьковщине: мужчина получил ожоги — ГСЧС
Причиной пожара в Нововодолажской громаде были не вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС.
«В 11:43 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Рассветная, 142, в с. Новоселовка, Нововодолажской территориальной громады. Горела хозяйственная постройка и пристройка к жилому дому. На время прибытия спасателей общая площадь пожара составляла 65 кв. м. Во время тушения очага пожара пострадал владелец домовладения, 1946 года рождения. Он с термическими ожогами был госпитализирован в районную больницу», — проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь полностью потушили к 15:30. Причину пожара устанавливают.
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В целом, по информации ГСЧС, в области за сутки случилось семь пожаров. Из них один — из-за боевых действий. Также спасатели выезжали на место ракетного удара в Мерефе, чтобы произвести осмотр места происшествия.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Причиной пожара в Нововодолажской громаде были не вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС".