Пожар на Харьковщине: мужчина получил ожоги — ГСЧС

Причиной пожара в Нововодолажской громаде были не вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС.

«В 11:43 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Рассветная, 142, в с. Новоселовка, Нововодолажской территориальной громады. Горела хозяйственная постройка и пристройка к жилому дому. На время прибытия спасателей общая площадь пожара составляла 65 кв. м. Во время тушения очага пожара пострадал владелец домовладения, 1946 года рождения. Он с термическими ожогами был госпитализирован в районную больницу», — проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь полностью потушили к 15:30. Причину пожара устанавливают.

В целом, по информации ГСЧС, в области за сутки случилось семь пожаров. Из них один — из-за боевых действий. Также спасатели выезжали на место ракетного удара в Мерефе, чтобы произвести осмотр места происшествия.