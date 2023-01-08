Live
  • Воскресенье 08.01.2023
    • Харьков
  •   -11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

В ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине

Происшествия 08:24   08.01.2023
Оксана Горун
В ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине

По данным спасателей ГСЧС, вечерний ракетный удар в Мерефе пришелся по местному предприятию.

«В 23:22 спасатели города Мерефа выезжали на проверку территории города после вражеских обстрелов. Выявлены повреждения здания предприятия. Пожар не зафиксирован. От ГСЧС были привлечены 3 единицы техники и 13 человек личного состава», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, в результате ракетного удара по Мерефе есть погибший — 50-летний мужчина. Ракетами по Харьковщине били около 23:10 вечера 7 января.

  • Читайте также: В ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине

    • По информации спасателей, на Харьковщине за сутки также был пожар, вызванный вражеским обстрелом, однако подробностей ЧП в ГСЧС не привели.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    07:54
    За сутки враг нанес 9 ракетных ударов, на Харьковщине есть погибший
    23:44
    На Харьковщине два «прилета», есть погибший — Синегубов (обновлено)
    23:17
    В Харькове слышны взрывы. Синегубов призвал быть в укрытиях
    09:24
    В Харькове случились два пожара в жилых домах: есть пострадавшие
    14:47
    Как харьковские теробороновцы «поздравили» оккупантов с Новым годом (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 08:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным спасателей ГСЧС, вечерний ракетный удар в Мерефе пришелся по местному предприятию".