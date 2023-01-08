В ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине

По данным спасателей ГСЧС, вечерний ракетный удар в Мерефе пришелся по местному предприятию.

«В 23:22 спасатели города Мерефа выезжали на проверку территории города после вражеских обстрелов. Выявлены повреждения здания предприятия. Пожар не зафиксирован. От ГСЧС были привлечены 3 единицы техники и 13 человек личного состава», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, в результате ракетного удара по Мерефе есть погибший — 50-летний мужчина. Ракетами по Харьковщине били около 23:10 вечера 7 января.

По информации спасателей, на Харьковщине за сутки также был пожар, вызванный вражеским обстрелом, однако подробностей ЧП в ГСЧС не привели.