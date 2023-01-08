В ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине
По данным спасателей ГСЧС, вечерний ракетный удар в Мерефе пришелся по местному предприятию.
«В 23:22 спасатели города Мерефа выезжали на проверку территории города после вражеских обстрелов. Выявлены повреждения здания предприятия. Пожар не зафиксирован. От ГСЧС были привлечены 3 единицы техники и 13 человек личного состава», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, в результате ракетного удара по Мерефе есть погибший — 50-летний мужчина. Ракетами по Харьковщине били около 23:10 вечера 7 января.
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По информации спасателей, на Харьковщине за сутки также был пожар, вызванный вражеским обстрелом, однако подробностей ЧП в ГСЧС не привели.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 08:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным спасателей ГСЧС, вечерний ракетный удар в Мерефе пришелся по местному предприятию".