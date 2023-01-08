У ДСНС повідомили, куди “прилетіло” на Харківщині
За даними рятувальників ДСНС, вечірній ракетний удар у Мерефі припав на місцеве підприємство.
“О 23:22 рятувальники міста Мерефа виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства. Пожежу не зафіксовано. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 13 осіб особового складу”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Мерефі є загиблий – 50-річний чоловік. Ракетами Харківщиною били близько 23:10 вечора 7 січня.
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За інформацією рятувальників, на Харківщині за добу також була пожежа, спричинена ворожим обстрілом, проте подробиць НП у ДСНС не навели.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними рятувальників ДСНС, вечірній ракетний удар у Мерефі припав на місцеве підприємство".