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У ДСНС повідомили, куди “прилетіло” на Харківщині

Події 08:24   08.01.2023
Оксана Горун
У ДСНС повідомили, куди “прилетіло” на Харківщині

За даними рятувальників ДСНС, вечірній ракетний удар у Мерефі припав на місцеве підприємство.

“О 23:22 рятувальники міста Мерефа виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства. Пожежу не зафіксовано. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 13 осіб особового складу”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Мерефі є загиблий – 50-річний чоловік. Ракетами Харківщиною били близько 23:10 вечора 7 січня.

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    • За інформацією рятувальників, на Харківщині за добу також була пожежа, спричинена ворожим обстрілом, проте подробиць НП у ДСНС не навели.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 08:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними рятувальників ДСНС, вечірній ракетний удар у Мерефі припав на місцеве підприємство".