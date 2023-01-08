Пожежа на Харківщині: чоловік отримав опіки – ДСНС

Причиною пожежі у Нововодолазькій громаді були не ворожі обстріли, повідомили у ДСНС.

“О 11:43 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на вул. Світанкова, 142, у с. Новоселівка, Нововодолазької територіальної громади. Горіла господарча споруда та прибудова до житлового будинку. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала 65 кв.м. Під час гасіння осередку пожежі постраждав власник домоволодіння, 1946 року народження. Його з термічними опіками було госпіталізовано до районної лікарні”, – поінформували в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь повністю загасили до 15:30. Причину пожежі встановлюють.

Загалом, за інформацією ДСНС, в області за добу сталося сім пожеж. З них одна – через бойові дії. Також рятувальники виїжджали на місце ракетного удару в Мерефі, щоб провести огляд місця події.