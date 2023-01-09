Как отстраивают разбитые дома на улице Драгоманова и проспекте Гагарина (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове продолжается восстановление домов в Немышлянском и Основянском районах, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.
Так, уже выполнен ремонт кровли и завершаются работы по отделке фасада дома по улице Драгоманова в Немышлянском районе, который был разрушен вследствие попадания снаряда РФ, рассказали в горсовете.
«Специалисты подрядной организации АО «Жилстрой-1″ разобрали завалы, а также восстановили кирпичную кладку машинного помещения и вентиляционных каналов на кровле дома», — говорится в сообщении.
В Основянском районе продолжается ремонт кровли одного из домов на проспекте Гагарина на площади 560 квадратных метров. Работы выполняет КП «Харьковспецстрой».
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 11:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжаются работы по восстановлению домов в Немышлянском и Основянском районах, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.".