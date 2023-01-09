Как отстраивают разбитые дома на улице Драгоманова и проспекте Гагарина (фото)

В Харькове продолжается восстановление домов в Немышлянском и Основянском районах, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.

Так, уже выполнен ремонт кровли и завершаются работы по отделке фасада дома по улице Драгоманова в Немышлянском районе, который был разрушен вследствие попадания снаряда РФ, рассказали в горсовете.

«Специалисты подрядной организации АО «Жилстрой-1″ разобрали завалы, а также восстановили кирпичную кладку машинного помещения и вентиляционных каналов на кровле дома», — говорится в сообщении.

В Основянском районе продолжается ремонт кровли одного из домов на проспекте Гагарина на площади 560 квадратных метров. Работы выполняет КП «Харьковспецстрой».



Фото: Харьковский горсовет