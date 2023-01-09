Як відбудовують розбиті будинки на вул. Драгоманова та пр. Гагаріна (фото)
У Харкові продовжується відновлення будинків у Немишлянському та Основ’янському районах, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.
Так, вже виконано ремонт покрівлі та завершуються роботи з оздоблення фасаду будинку по вулиці Драгоманова у Немишлянському районі, який був зруйнований внаслідок влучання снаряда РФ, розповіли у міськраді.
“Фахівці підрядної організації АТ “Житлобуд-1″ розібрали завали, а також відновили цегляну кладку машинного приміщення та вентиляційних каналів на покрівлі будинку”, – йдеться у повідомленні.
В Основ’янському районі продовжується ремонт покрівлі одного з будинків на проспекті Гагаріна на площі 560 квадратних метрів. Роботи виконує КП “Харківспецбуд”.
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 11:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжується відновлення будинків у Немишлянському та Основ’янському районах, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.".