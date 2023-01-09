Live
  • Понедельник 09.01.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.37
    • 🟢

На Харьковщине успешно экономят свет. Область вписывается в лимиты — Синегубов

Общество 18:13   09.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине успешно экономят свет. Область вписывается в лимиты — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что сейчас население области экономно потребляет электроэнергию. Это позволяет обходиться без аварийных отключений света.

«Харьковчане экономно используют электроэнергию, и мы вписываемся в те лимиты, которые нам доводит «Укрэнерго». В случае поражения нашей критической инфраструктуры в области действует 320 «пунктів незламності». Наши энергетики работают над стабилизацией ситуации фактически круглосуточно», — цитирует заявление Синегубова пресс-служба ХОВА.

По информации ОВА, благодаря такой экономности, в регионе иногда удается избегать отключений света.

Также Синегубов сообщил в целом о работе критической инфраструктуры области — после обстрелов и на деоккупированных территориях. По его данным, в работе все котельные, которые планировали запустить этой зимой.

«Нам удалось в сжатые сроки восстановить критическую инфраструктуру. Однако каждый город – это отдельная история. Например, в Купянске пока работают все котельные, хотя город под постоянными обстрелами и сильно разрушен. В Изюме, как и планировали, запустили 6 уцелевших котельных, 18 – разрушены», — рассказал начальник ХОВА.

  • Читайте также: На Харьковщине продолжатся дневные отключения света — информация Укрэнерго

    • Впрочем, есть и исключения. В Волчанской громаде после того, как оккупанты перебили газопровод, идущий с территории РФ, отопление преимущественно электрическое.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    10:52
    Помимо семи пострадавших от удара РФ по Шевченково есть погибшая — Синегубов
    09:53
    Удар РФ по рынку в Шевченково: семеро пострадавших, среди них ребенок (видео)
    09:33
    Армия РФ нанесла ракетный удар по рынку в поселке на Харьковщине — Синегубов
    08:56
    Синегубов: пострадавших от обстрелов на Харьковщине нет, идут ожесточенные бои
    11:10
    На Харьковщине продолжатся дневные отключения света — информация Укрэнерго

  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине успешно экономят свет. Область вписывается в лимиты — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 18:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что сейчас население области экономно потребляет электроэнергию. Это позволяет обходиться без аварийных отключений света".