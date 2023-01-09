На Харьковщине успешно экономят свет. Область вписывается в лимиты — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что сейчас население области экономно потребляет электроэнергию. Это позволяет обходиться без аварийных отключений света.

«Харьковчане экономно используют электроэнергию, и мы вписываемся в те лимиты, которые нам доводит «Укрэнерго». В случае поражения нашей критической инфраструктуры в области действует 320 «пунктів незламності». Наши энергетики работают над стабилизацией ситуации фактически круглосуточно», — цитирует заявление Синегубова пресс-служба ХОВА.

По информации ОВА, благодаря такой экономности, в регионе иногда удается избегать отключений света.

Также Синегубов сообщил в целом о работе критической инфраструктуры области — после обстрелов и на деоккупированных территориях. По его данным, в работе все котельные, которые планировали запустить этой зимой.

«Нам удалось в сжатые сроки восстановить критическую инфраструктуру. Однако каждый город – это отдельная история. Например, в Купянске пока работают все котельные, хотя город под постоянными обстрелами и сильно разрушен. В Изюме, как и планировали, запустили 6 уцелевших котельных, 18 – разрушены», — рассказал начальник ХОВА.

Впрочем, есть и исключения. В Волчанской громаде после того, как оккупанты перебили газопровод, идущий с территории РФ, отопление преимущественно электрическое.