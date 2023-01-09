Харківщина успішно заощаджує світло. Область вписується в ліміти – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що зараз населення області економно споживає електроенергію. Це дозволяє обходитися без аварійних відключень світла.

“Харків’яни ощадливо використовують електроенергію і ми вписуємося в ті ліміти, які нам доводить «Укренерго». На випадок ураження нашої критичної інфраструктури в області діє 320 Пунктів Незламності. Наші енергетики працюють над стабілізацією ситуації фактично цілодобово”, – цитує заяву Синєгубова пресслужба ХОВА.

За інформацією ОВА, завдяки такій економності в регіоні інколи вдається уникати відключень світла.

Також Синєгубов повідомив загалом про роботу критичної інфраструктури регіону – після обстрілів та на деокупованих територіях. За його даними, у роботі всі котельні, які планували запустити цієї зими.

“Нам вдалося в стислий термін відновити критичну інфраструктуру. Однак кожне місто – це окрема історія. Наприклад, у Куп’янську поки що працюють усі котельні, хоча місто під постійними обстрілами й сильно зруйноване. В Ізюмі, як і планували, запустили 6 уцілілих котелень, 18 – зруйновано”, – розповів начальник ХОВА.

Втім, є й винятки. У Вовчанській громаді після того, як окупанти перебили газопровід, що йде з території РФ, опалення переважно електричне.