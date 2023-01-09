На Харьковщину продолжают возвращаться люди — Синегубов (видео)
Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-брифинге 9 января сообщил о том, что население региона и самого Харькова растет. Причем возвращаются в том числе на деоккупированные осенью территории.
«В настоящее время в Харькове проживает примерно 1 млн 100 тысяч человек. Наши люди верят в ВСУ, ждут Победы и освобождения временно оккупированных территорий», — сказал Синегубов.
Он также отметил, что харьковчане пытаются восстановить свой бизнес — в первую очередь, малый и средний. Также работают и крупные предприятия.
«Относительно крупного бизнеса была применена релокация некоторых предприятий. Другие предприятия остаются и пытаются в достаточно трудные времена, под постоянными угрозами ракетных ударов, работать, платят налоги и зарплату. Для нас это так же важно», — подчеркнул Олег Синегубов.
Читайте также: Бизнес стал подвижным и адаптивным — Чумак о возвращении бизнеса в Харьков
При этом большое количество предприятий на Харьковщине просто уничтожено в результате обстрелов и боевых действий.
«Разрушены большие комплексы, например, животноводческая ферма в Чкаловском. Это было одно из самых крупных мясоперерабатывающих предприятий в Украине. Во время боевых действий он был фактически разрушен. И таких крупных предприятий десятки, средних – сотни и тысячи маленьких», — сказал Олег Синегубов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщину продолжают возвращаться люди — Синегубов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 20:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-брифинге 9 января сообщил о том, что население региона и самого Харькова растет. Причем возвращаются в том числе на деоккупированные осенью территории".