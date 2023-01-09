На Харківщину продовжують повертатися люди – Синєгубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресбрифінгу 9 січня повідомив про те, що населення регіону та самого Харкова зростає. Причому повертаються, зокрема, на деокуповані восени території.

“Наразі в Харкові мешкає приблизно 1 млн 100 тисяч осіб. Наші люди вірять у ЗСУ, чекають Перемоги і звільнення тимчасово окупованих територій”, – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що харків’яни намагаються відновити свій бізнес – насамперед малий та середній. Також працюють великі підприємства.

“Щодо великого бізнесу було застосовано релокацію деяких підприємств. Інші підприємства залишаються і намагаються у досить скрутні часи, під постійними загрозами ракетних ударів, працювати, сплачують податки і зарплату. Для нас це так само важливо”, – наголосив Олег Синєгубов.

При цьому велику кількість підприємств на Харківщині просто знищено внаслідок обстрілів та бойових дій.

“Зруйновано великі комплекси, наприклад, тваринницька ферма у Чкаловському. Це було одне з найбільших м’ясопереробних підприємств в Україні. Під час бойових дій його було фактично зруйновано. І таких великих підприємств десятки, середніх – сотні й тисячі маленьких”, – сказав Синєгубов.