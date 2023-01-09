Live
  • Понеділок 09.01.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.37
    • 🔴

На Харківщину продовжують повертатися люди – Синєгубов (відео)

Суспільство 20:13   09.01.2023
Оксана Горун
На Харківщину продовжують повертатися люди – Синєгубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресбрифінгу 9 січня повідомив про те, що населення регіону та самого Харкова зростає. Причому повертаються, зокрема, на деокуповані восени території.

“Наразі в Харкові мешкає приблизно 1 млн 100 тисяч осіб. Наші люди вірять у ЗСУ, чекають Перемоги і звільнення тимчасово окупованих територій”, – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що харків’яни намагаються відновити свій бізнес – насамперед малий та середній. Також працюють великі підприємства.

“Щодо великого бізнесу було застосовано релокацію деяких підприємств. Інші підприємства залишаються і намагаються у досить скрутні часи, під постійними загрозами ракетних ударів, працювати, сплачують податки і зарплату. Для нас це  так само важливо”, – наголосив Олег Синєгубов.

Читайте також:  Бізнес став рухливим та адаптивним – Чумак про повернення бізнесу до Харкова

При цьому велику кількість підприємств на Харківщині просто знищено внаслідок обстрілів та бойових дій.

“Зруйновано великі комплекси, наприклад, тваринницька ферма у Чкаловському. Це було одне з найбільших м’ясопереробних підприємств в Україні. Під час бойових дій його було фактично зруйновано. І таких великих підприємств десятки, середніх – сотні й тисячі маленьких”, – сказав Синєгубов.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:39
Як відбудовують розбиті будинки на вул. Драгоманова та пр. Гагаріна (фото)
10:52
Окрім семи постраждалих від удару РФ по Шевченковому є загибла – Синєгубов
09:53
Удар РФ по ринку в Шевченковому: семеро постраждалих, серед них дитина (відео)
09:33
Армія РФ завдала ракетного удару по ринку в селищі на Харківщині – Синєгубов
08:56
Синєгубов: постраждалих від обстрілів на Харківщині немає, йдуть запеклі бої

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщину продовжують повертатися люди – Синєгубов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 20:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресбрифінгу 9 січня повідомив про те, що населення регіону та самого Харкова зростає. Причому повертаються, зокрема, на деокуповані восени території".