На Харківщину продовжують повертатися люди – Синєгубов (відео)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресбрифінгу 9 січня повідомив про те, що населення регіону та самого Харкова зростає. Причому повертаються, зокрема, на деокуповані восени території.
“Наразі в Харкові мешкає приблизно 1 млн 100 тисяч осіб. Наші люди вірять у ЗСУ, чекають Перемоги і звільнення тимчасово окупованих територій”, – сказав Синєгубов.
Він також зазначив, що харків’яни намагаються відновити свій бізнес – насамперед малий та середній. Також працюють великі підприємства.
“Щодо великого бізнесу було застосовано релокацію деяких підприємств. Інші підприємства залишаються і намагаються у досить скрутні часи, під постійними загрозами ракетних ударів, працювати, сплачують податки і зарплату. Для нас це так само важливо”, – наголосив Олег Синєгубов.
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При цьому велику кількість підприємств на Харківщині просто знищено внаслідок обстрілів та бойових дій.
“Зруйновано великі комплекси, наприклад, тваринницька ферма у Чкаловському. Це було одне з найбільших м’ясопереробних підприємств в Україні. Під час бойових дій його було фактично зруйновано. І таких великих підприємств десятки, середніх – сотні й тисячі маленьких”, – сказав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 20:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресбрифінгу 9 січня повідомив про те, що населення регіону та самого Харкова зростає. Причому повертаються, зокрема, на деокуповані восени території".