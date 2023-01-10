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14 тысяч объектов разрушила армия РФ на Харьковщине — Синегубов

Общество 21:25   10.01.2023
Елена Нагорная
14 тысяч объектов разрушила армия РФ на Харьковщине — Синегубов Фото: ХОВА

14 тысяч различных объектов, из которых 8 тысяч — жилой инфраструктуры, повреждены или разрушены в Харьковской области в результате российской агрессии.

Об этом председатель ХОВА Олег Синегубов сообщил по итогам визита в Харьков главы МИД Германии Анналены Бербок.

Враг уничтожает энергетические подстанции, школы, детсады и жилые дома, констатировал глава ХОВА. Поэтому, по его словам, внимание международных партнеров и постоянная гуманитарная помощь крайне важны для Харьковщины и Украины в целом.

«Благодаря ВСУ Харьков вернулся на карту дипломатии. Уважаемые гости, которых мы встречали сегодня, посещают Харьков. Очень важно, чтобы международные партнеры воочию видели, что российский агрессор сделал на нашей территории, и стали свидетелями преступлений, которые совершают оккупанты», — добавил председатель ХОВА.

Напомним, что в ходе неанонсированного визита в Харьков Анналена Бербок побывала на Салтовке, посетила разрушенную российскими ударами подстанцию и детскую больницу №16, пообщалась с работниками ТЭЦ. Также министру показали разбитое здание ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 21:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 тысяч различных объектов, из которых 8 тысяч — жилой инфраструктуры, повреждены или разрушены в Харьковской области в результате российской агрессии.".