14 тисяч об’єктів зруйнувала армія РФ на Харківщині – Синєгубов

14 тисяч різних об’єктів, з яких 8 тисяч – житлової інфраструктури, пошкоджено чи зруйновано в Харківській області внаслідок російської агресії.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив за підсумками візиту в Харків глави МЗС Німеччини Анналени Бербок.

Ворог знищує енергетичні підстанції, школи, дитсадки та житлові будинки, констатував голова ХОВА. Тому, за його словами, увага міжнародних партнерів та постійна гуманітарна допомога вкрай важливі для Харківщини та України загалом.

“Завдяки ВСУ Харків повернувся на карту дипломатії. Шановні гості, яких ми зустрічали сьогодні, відвідують Харків. Дуже важливо, щоб міжнародні партнери на власні очі бачили, що російський агресор зробив на нашій території, і стали свідками злочинів, які скоюють окупанти”, – додав голова ХОВА.

Нагадаємо, що під час неанонсованого візиту в Харків Анналена Бербок побувала на Салтівці, відвідала зруйновану російськими ударами підстанцію та дитячу лікарню №16, поспілкувалася із працівниками ТЕЦ. Також міністерці показали розбиту будівлю ХОВА.