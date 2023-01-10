Девочку с Харьковщины, тяжело раненную из-за обстрела, перевели из реанимации
Девочку из пгт Шевченково перевели из интенсивной терапии в отделение, сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.
«Хорошие новости. Девочку из пгт Шевченково перевели из интенсивной терапии в отделение. Родные рядом. Отвезла для нее игрушки и набор для рисования, она, несмотря на все, сильна духом», — написала Попова на своей странице в Facebook.
И рассказала, что в магазине неизвестная девушка-покупатель по имени Анна, услышавшая, что едут посетить девочку из Шевченково, приобрела для нее куклу Барби.
Напомним, ранее начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов информировал, что 10-летнюю девочку отправили на операцию в Харьков, так как у ребенка был обломок снаряда в шее.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 16:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочку из пгт Шевченково перевели из интенсивной терапии в отделение, сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.".