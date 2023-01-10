Live
  • Вторник 10.01.2023
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

Девочку с Харьковщины, тяжело раненную из-за обстрела, перевели из реанимации

Общество 16:04   10.01.2023
Оксана Якушко
Девочку с Харьковщины, тяжело раненную из-за обстрела, перевели из реанимации

Девочку из пгт Шевченково перевели из интенсивной терапии в отделение, сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

«Хорошие новости. Девочку из пгт Шевченково перевели из интенсивной терапии в отделение. Родные рядом. Отвезла для нее игрушки и набор для рисования, она, несмотря на все, сильна духом», — написала Попова на своей странице в Facebook.

И рассказала, что в магазине неизвестная девушка-покупатель по имени Анна, услышавшая, что едут посетить девочку из Шевченково, приобрела для нее куклу Барби.

Напомним, ранее начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов информировал, что 10-летнюю девочку отправили на операцию в Харьков, так как у ребенка был обломок снаряда в шее.

Читайте также: Девочка, пострадавшая при обстреле Харьковщины, в сознании — подробности

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

13:32
В Харькове с 11 января запускают еще один автобусный маршрут
07:43
В Шевченково разрушены 10 павильонов, в Купянске — поврежден дом — ГСЧС
19:03
«Просто на людей кинули бомбу»: репортаж с обстрелянного рынка на Харьковщине
17:56
Девочка, пострадавшая при обстреле Харьковщины, в сознании — подробности
16:51
В Харькове работают 173 супермаркета — список доступных магазинов

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Девочку с Харьковщины, тяжело раненную из-за обстрела, перевели из реанимации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 16:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочку из пгт Шевченково перевели из интенсивной терапии в отделение, сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.".