Дівчинку з Харківщини, яку важко поранено через обстріл, перевели з реанімації
Дівчинку з смт Шевченкове перевели з інтенсивної терапії до відділення, повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.
“Гарні новини. Дівчинку з смт Шевченкове перевели з інтенсивної терапії до відділення. Рідні поруч. Відвезла для неї іграшки та набір для малювання, вона, незважаючи на все, сильна духом», – написала Попова на своїй сторінці у Facebook.
І розповіла, що в магазині невідома дівчина-покупець на ім’я Анна, яка почула, що їдуть відвідати дівчинку із Шевченкового, придбала для неї ляльку Барбі.
Нагадаємо, раніше начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов інформував , що 10-річну дівчинку відправили на операцію до Харкова, оскільки у дитини був уламок снаряда в шиї.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 16:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинку з смт Шевченкове перевели з інтенсивної терапії до відділення, повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.".