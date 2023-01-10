Дівчинку з Харківщини, яку важко поранено через обстріл, перевели з реанімації

Дівчинку з смт Шевченкове перевели з інтенсивної терапії до відділення, повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

“Гарні новини. Дівчинку з смт Шевченкове перевели з інтенсивної терапії до відділення. Рідні поруч. Відвезла для неї іграшки та набір для малювання, вона, незважаючи на все, сильна духом», – написала Попова на своїй сторінці у Facebook.

І розповіла, що в магазині невідома дівчина-покупець на ім’я Анна, яка почула, що їдуть відвідати дівчинку із Шевченкового, придбала для неї ляльку Барбі.

Нагадаємо, раніше начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов інформував , що 10-річну дівчинку відправили на операцію до Харкова, оскільки у дитини був уламок снаряда в шиї.