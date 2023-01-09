Дівчинка, що постраждала під час обстрілу Харківщини, у свідомості – подробиці

Дівчинка, яка отримала поранення під час обстрілу ринку у Шевченковому, зараз у лікарні зі своїми рідними. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Подробиці щодо стану дитини повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

“Маленька дівчинка, яку сьогодні госпіталізували до лікарні в Харкові з Шевченкового, у свідомості. Лікарі надали всю необхідну допомогу. Вона з рідними”, – написала Попова і додала, що стан дитини – “середньої тяжкості”.

Нагадаємо, раніше начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов поінформував, що 10-річну дівчинку відправили на операцію до Харкова, оскільки дитина мала уламок снаряда в шиї.

За останніми даними, під час обстрілу смт Шевченкове на Харківщині загинули дві жінки. Ще шість осіб отримали поранення, серед них 23-річний хлопець та 10-річна дівчинка. Ракети С-300 вдарили по ринку в селищі близько 9:10 ранку 9 січня.