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Девочка, пострадавшая при обстреле Харьковщины, в сознании — подробности

Происшествия 17:56   09.01.2023
Оксана Горун
Девочка, пострадавшая при обстреле Харьковщины, в сознании — подробности

Девочка, которая получила ранения во время обстрела рынка в Шевченково, сейчас в больнице со своими родными. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

Подробности о состоянии ребенка сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

«Маленькая девочка, которую сегодня госпитализировали в больницу в Харькове из Шевченково в сознании. Врачи оказали всю необходимую помощь. Она с родными», — написала Попова и добавила, что состояние ребенка — «средней тяжести».

Напомним, ранее начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов информировал, что 10-летнюю девочку отправили на операцию в Харьков, так как у ребенка был обломок снаряда в шее.

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    • По последним данным во время обстрела пгт Шевченково на Харьковщине погибли две женщины. Еще шесть человек получили ранения, среди них 23-летний парень и 10-летняя девочка. Ракеты С-300 ударили по рынку в поселке около 9:10 утра 9 января.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 17:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочка, которая получила ранения во время обстрела рынка в Шевченково, сейчас в больнице со своими родными. Ее состояние оценивают как средней тяжести".