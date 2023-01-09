Ракетный удар на Харьковщине: из-за обстрела по рынку пострадали 8 человек

Двое погибших, шесть раненых из-за обстрела рынка в Шевченковом, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Погибли две женщины. Получили ранения шесть мирных жителей, среди них четыре женщины, 23-летний мужчина и 10-летняя девочка», — уточнил информацию прес-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, сегодня, 9 января, в 9:10 россияне обстреляли ракетами С-300 рынок пгт Шевченково.