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Ракетный удар на Харьковщине: из-за обстрела по рынку пострадали 8 человек

Общество 16:13   09.01.2023
Оксана Якушко
Ракетный удар на Харьковщине: из-за обстрела по рынку пострадали 8 человек

Двое погибших, шесть раненых из-за обстрела рынка в Шевченковом, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Погибли две женщины. Получили ранения шесть мирных жителей, среди них четыре женщины, 23-летний мужчина и 10-летняя девочка», — уточнил информацию прес-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, сегодня, 9 января, в 9:10 россияне обстреляли ракетами С-300 рынок пгт Шевченково.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 16:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое погибших, шесть раненых из-за обстрела рынка в Шевченковом, сообщила Харьковская областная прокуратура.".