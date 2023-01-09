Ракетный удар на Харьковщине: из-за обстрела по рынку пострадали 8 человек
Двое погибших, шесть раненых из-за обстрела рынка в Шевченковом, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«Погибли две женщины. Получили ранения шесть мирных жителей, среди них четыре женщины, 23-летний мужчина и 10-летняя девочка», — уточнил информацию прес-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Напомним, сегодня, 9 января, в 9:10 россияне обстреляли ракетами С-300 рынок пгт Шевченково.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 16:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое погибших, шесть раненых из-за обстрела рынка в Шевченковом, сообщила Харьковская областная прокуратура.".