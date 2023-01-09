Ракетний удар по Шевченковому на Харківщині: через обстріл постраждали 8 осіб

Двоє загиблих, шість поранених через обстріл ринку у Шевченковому, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Двоє загиблих, шестеро поранених через обстріл ринку в Шевченковому, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Загинули дві жінки. Отримали поранення шість мирних мешканців, серед них чотири жінки, 23-річний чоловік та 10-річна дівчинка», – повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.