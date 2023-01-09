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Після ракетного удару. Як виглядає ринок в Шевченковому Харківщині (Фото)

Події 14:42   09.01.2023
Оксана Якушко
Павло Веліцький
Після ракетного удару. Як виглядає ринок в Шевченковому Харківщині (Фото)

По ринку у Шевченковому сьогодні росіяни завдали удару ракетами С-300.

«Сьогодні о 9:10 росіяни обстріляли смт Шевченкове. Криміналісти на місці виявили уламки однієї ракети С300 на території ринку в смт. Загинуло двоє жінок – 60-річна загинула на місці події, 54-річна вже в лікарні від отриманих травм. Також слідству відомо про 6 ранених від обстрілу, серед них – 10-річна дівчинка, яку направили на операцію до Харкова через уламок в шиї», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

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Автор: Оксана Якушко, Павло Веліцький

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 14:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький у цій статті розкриває тему новин про те, що "По ринку у Шевченковому сьогодні росіяни завдали удару ракетами С-300.".