После ракетного удара. Как выглядит рынок в Шевченково на Харьковщине (Фото)
По рынку в Шевченково сегодня россияне нанесли удар ракетами С-300.
«Сегодня в 9:10 россияне обстреляли пгт Шевченково. Криминалисты на месте обнаружили обломки одной ракеты С300 на территории рынка в пгт. Погибли две женщины — 60-летняя погибла на месте происшествия, 54-летняя уже в больнице от полученных травм. Также следствию известно о шести раненых от обстрела, среди них — 10-летняя девочка, которую направили на операцию в Харьков из-за обломка в шее», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 14:42;
Корреспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По рынку в Шевченково сегодня россияне нанесли удар ракетами С-300.".