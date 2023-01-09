После ракетного удара. Как выглядит рынок в Шевченково на Харьковщине (Фото)

По рынку в Шевченково сегодня россияне нанесли удар ракетами С-300.



«Сегодня в 9:10 россияне обстреляли пгт Шевченково. Криминалисты на месте обнаружили обломки одной ракеты С300 на территории рынка в пгт. Погибли две женщины — 60-летняя погибла на месте происшествия, 54-летняя уже в больнице от полученных травм. Также следствию известно о шести раненых от обстрела, среди них — 10-летняя девочка, которую направили на операцию в Харьков из-за обломка в шее», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.