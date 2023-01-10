Игрок американского футбола из Харькова погиб под Кременной на Луганщине

В боях за Украину погиб игрок харьковской команды по американскому футболу «Атланты» Алексей Быковский, сообщила мэрия Харькова.

Герой играл на позиции лайнбекера под №33, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

Погиб Алексей Быковский под городом Кременная Луганской области.

«К своему 28-летию Алексей не дожил всего несколько недель. Наши соболезнования родным и близким!» – отметили в департаменте.