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Игрок американского футбола из Харькова погиб под Кременной на Луганщине

Общество 14:54   10.01.2023
Оксана Якушко
Игрок американского футбола из Харькова погиб под Кременной на Луганщине

В боях за Украину погиб игрок харьковской команды по американскому футболу «Атланты» Алексей Быковский, сообщила мэрия Харькова.

Герой играл на позиции лайнбекера под №33, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

Погиб Алексей Быковский под городом Кременная Луганской области.

«К своему 28-летию Алексей не дожил всего несколько недель. Наши соболезнования родным и близким!» – отметили в департаменте.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В боях за Украину погиб игрок харьковской команды по американскому футболу «Атланты» Алексей Быковский, сообщила мэрия Харькова.".