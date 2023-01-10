Игрок американского футбола из Харькова погиб под Кременной на Луганщине
В боях за Украину погиб игрок харьковской команды по американскому футболу «Атланты» Алексей Быковский, сообщила мэрия Харькова.
Герой играл на позиции лайнбекера под №33, сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.
Погиб Алексей Быковский под городом Кременная Луганской области.
«К своему 28-летию Алексей не дожил всего несколько недель. Наши соболезнования родным и близким!» – отметили в департаменте.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 14:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В боях за Украину погиб игрок харьковской команды по американскому футболу «Атланты» Алексей Быковский, сообщила мэрия Харькова.".