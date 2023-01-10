Гравець з американського футболу з Харкова загинув під Кремінною на Луганщині
У боях за Україну загинув гравець харківської команди з американського футболу “Атланти” Олексій Биковський, повідомила мерія Харкова.
Герой грав на позиції лайнбекера під №33, повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.
Загинув Олексій Биковський під містом Кремінна на Луганщині.
«До свого 28-річчя Олексій не дожив лише кілька тижнів. Наші співчуття рідним і близьким!» – зазначили у департаменті.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 14:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У боях за Україну загинув гравець харківської команди з американського футболу “Атланти” Олексій Биковський, повідомила мерія Харкова.".