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Гравець з американського футболу з Харкова загинув під Кремінною на Луганщині

Суспільство 14:54   10.01.2023
Оксана Якушко
Гравець з американського футболу з Харкова загинув під Кремінною на Луганщині

У боях за Україну загинув гравець харківської команди з американського футболу “Атланти” Олексій Биковський, повідомила мерія Харкова.

Герой грав на позиції лайнбекера під №33, повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.

Загинув Олексій Биковський під містом Кремінна на Луганщині.

«До свого 28-річчя Олексій не дожив лише кілька тижнів. Наші співчуття рідним і близьким!» – зазначили у департаменті.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 14:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У боях за Україну загинув гравець харківської команди з американського футболу “Атланти” Олексій Биковський, повідомила мерія Харкова.".