Гравець з американського футболу з Харкова загинув під Кремінною на Луганщині

У боях за Україну загинув гравець харківської команди з американського футболу “Атланти” Олексій Биковський, повідомила мерія Харкова.

Герой грав на позиції лайнбекера під №33, повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.

Загинув Олексій Биковський під містом Кремінна на Луганщині.

«До свого 28-річчя Олексій не дожив лише кілька тижнів. Наші співчуття рідним і близьким!» – зазначили у департаменті.