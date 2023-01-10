Удар по Харькову и обстрелы десятка сел и пгт — сводка Генштаба за сутки

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 10 января подтвердили информацию о вражеском ракетном ударе по Харькову, а также сообщили о том, что в наступлениях, которые ведет враг, он успеха не имеет.

«За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области. Есть пострадавшие посреди мирного населения», — отметили в Генштабе ВСУ.

Информацию о ракетном ударе по Харькову Генштаб давал и в вечерней сводке 9 января. При этом таких данных в течение дня не сообщали ХОВА и мэр города Игорь Терехов. Хотя около 10 утра 9 января харьковчане слышали звуки взрывов.

Помимо удара по Харькову, противник, по данным ГШ, обстрелял позиции Сил обороны и гражданские объекты в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Амбарное и Гатище на Слобожанском направлении.

«На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

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Что касается наступательных действий врага, то их он ведет на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. А на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

«Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет», — кратко подытожили деятельность армии РФ в Генштабе ВСУ.