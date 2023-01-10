Live
  • Вторник 10.01.2023
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

Удар по Харькову и обстрелы десятка сел и пгт — сводка Генштаба за сутки

Происшествия 07:30   10.01.2023
Оксана Горун
Удар по Харькову и обстрелы десятка сел и пгт — сводка Генштаба за сутки

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 10 января подтвердили информацию о вражеском ракетном ударе по Харькову, а также сообщили о том, что в наступлениях, которые ведет враг, он успеха не имеет.

«За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области. Есть пострадавшие посреди мирного населения», — отметили в Генштабе ВСУ.

Информацию о ракетном ударе по Харькову Генштаб давал и в вечерней сводке 9 января. При этом таких данных в течение дня не сообщали ХОВА и мэр города Игорь Терехов. Хотя около 10 утра 9 января харьковчане слышали звуки взрывов.

Помимо удара по Харькову, противник, по данным ГШ, обстрелял позиции Сил обороны и гражданские объекты в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Амбарное и Гатище на Слобожанском направлении.

«На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

  • Читайте также: Минобороны РФ распространило дезинформацию о действиях СБУ на Харьковщине

    • Что касается наступательных действий врага, то их он ведет на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. А на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

    «Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет», — кратко подытожили деятельность армии РФ в Генштабе ВСУ.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    21:37
    Минобороны РФ распространило дезинформацию о действиях СБУ на Харьковщине
    21:02
    8 обстрелов за день: начальник Харьковского гарнизона сообщил, куда прилетало
    19:38
    «Падай и погнали»: как доставляют продукты к линии фронта на Харьковщине
    18:33
    В Генштабе ВСУ сообщили о ракетном ударе по Харькову
    11:39
    Как отстраивают разбитые дома на улице Драгоманова и проспекте Гагарина (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Удар по Харькову и обстрелы десятка сел и пгт — сводка Генштаба за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 07:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 10 января подтвердили информацию о вражеском ракетном ударе по Харькову, а также сообщили о том, что в наступлениях, которые ведет враг, он успеха не имеет".