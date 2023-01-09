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В Генштабе ВСУ сообщили о ракетном ударе по Харькову

Происшествия 18:33   09.01.2023
Оксана Горун
В Генштабе ВСУ сообщили о ракетном ударе по Харькову

По информации Генштаба, в течение суток враг нанес ракетный удар по Харькову и совершил около 10 обстрелов из РСЗО.

«В течение суток противник нанес ракетный удар по Харькову и произвел около 10 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей», — сообщили в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 9 января.

Отметим, что около 10:20 утра харьковчане действительно слышали несколько взрывов, однако информации о «прилетах» по городу не было ни от ХОВА, ни от мэра Игоря Терехова. При этом в течение дня поступает информация о ракетном ударе из ЗРК «С-300» по пгт Шевченково, в результате которого погибли два человека, а еще шесть получили ранения.

Также в Генштабе сообщили о продолжающихся обстрелах из артиллерии, танков и минометов в приграничных и прифронтовых населенных пунктах.

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    • «На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине», — отметили в сводке ГШ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 18:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба, в течение суток враг нанес ракетный удар по Харькову и совершил около 10 обстрелов из РСЗО".