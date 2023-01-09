У Генштабі ЗСУ повідомили про ракетний удар по Харкову

За інформацією Генштабу, протягом доби ворог завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів із РСЗВ.

“Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей”, – повідомили у зведенні Генштабу станом на 18:00 9 січня.

Зазначимо, що близько 10:20 ранку харків’яни справді чули кілька вибухів, проте інформації про “прильоти” по місту не було ані від ХОВА, ні від мера Ігоря Терехова. При цьому протягом дня надходить інформація про ракетний удар із ЗРК “С-300” по смт Шевченкове, внаслідок якого загинуло двоє людей, а ще шість отримали поранення.

Також у Генштабі повідомили про обстріли з артилерії, танків і мінометів у прикордонних і прифронтових населених пунктах.

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“На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині“, – зазначили у зведенні ГШ.