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Удар по Харкову та обстріли десятка сіл і смт – зведення Генштабу за добу

Події 07:30   10.01.2023
Оксана Горун
Удар по Харкову та обстріли десятка сіл і смт – зведення Генштабу за добу

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 10 січня підтвердили інформацію про ворожий ракетний удар по Харкову, а також повідомили про те, що в наступах, які веде ворог, він успіху не має.

“За минулу добу противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційного удару. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, у тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків Миколаївської області. Є постраждалі серед мирного населення”, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Інформацію про ракетний удар по Харкову Генштаб давав і у вечірньому зведенні 9 січня. При цьому таких даних протягом дня не повідомляли ХОВА та мер міста Ігор Терехов. Хоча близько 10-ї ранку 9 січня харків’яни чули звуки вибухів.

Окрім удару по Харкову, противник, за даними ГШ, обстріляв позиції Сил оборони та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Амбарне та Гатище на Слобожанському напрямку.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка та Крохмальне Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

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    • Щодо наступальних дій ворога, то їх він веде на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. А на Куп’янському намагається покращити тактичне становище.

    “Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має”, – коротко підсумували діяльність армії РФ у Генштабі ЗСУ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 07:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 10 січня підтвердили інформацію про ворожий ракетний удар по Харкову, а також повідомили про те, що в наступах, які веде ворог, він успіху не має".