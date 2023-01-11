Как морозы без снега влияют на будущий урожай, рассказал харьковский агроном

Морозы без снежного покрова уже повредили посевы озимых культур — растения подмерзают, а вследствие того, что земля идет трещинами — еще и рвутся корни.

«Верхушки кончиков уже подмерзли, но это не является еще катастрофой», — рассказал «Суспільне Харків» заведующий лабораторией селекции пшеницы Института растениеводства имени Юрьева Олег Леонов.

С начала зимы поле стоит без снега, а с конца прошлой недели ночные температуры достигают 15 градусов мороза, констатировал Леонов.

«До 20° мороз может оказаться критическим, особенно в конце перезимовки. В феврале, в начале марта такие морозы могут вызвать гибель растений», — рассказал специалист.

По его словам, озимые посеяли позже — не в сентябре, а в октябре, из-за обильных дождей. Поэтому растения не успели достаточно сформироваться. Однако оценить, как озимые перенесут нынешний бесснежный мороз, можно будет только весной, говорит Леонов.

По данным Харьковской ОВА, сейчас озимыми культурами засеяно 186,9 тысячи гектаров региона. Во время посевной кампании 2023 года будут увеличены площади под яровые зерновые и масличные культуры. Возможно уменьшение производства пшеницы, но ее будет больше, чем необходимо для внутренней потребности.

«Озимые культуры взошли на площади 142,5 тысячи гектаров. Растения находятся в состоянии покоя. Аграриями проводится системный мониторинг состояния растений в связи с меняющимися погодными условиями», — отметил заместитель председателя ХОВА Евгений Иванов.