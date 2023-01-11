Як морози без снігу вплинуть на майбутній урожай, розповів харківський агроном
Морози без снігового покриву вже пошкодили посіви озимих культур – рослини підмерзають, а внаслідок того, що земля йде тріщинами – ще й рвуться корені.
“Верхівки кінчиків вже попідмерзали, але це не є ще катастрофою”, – розповів “Суспільне Харків” завідувач лабораторії селекції пшениць Інституту рослинництва імені Юр’єва Олег Леонов.
Із початку зими поле стоїть без снігу, а з кінця минулого тижня нічні температури сягають 15 градусів морозу, констатував Леонов.
“До 20° мороз може виявитися критичним, особливо наприкінці перезимівлі. У лютому, на початку березня такі морози можуть викликати загибель рослин”, – розповів фахівець.
За його словами, озимі посіяли пізніше – не у вересні, а в жовтні, через сильні дощі. Тому рослини не встигли сформуватися достатньо. Однак оцінити, як озимі перенесуть нинішній безсніжний мороз, можна буде лише навесні, каже Леонов.
За даними Харківської ОВА, зараз озимими культурами засіяно 186,9 тисячі гектарів регіону. Під час посівної кампанії 2023 року буде збільшено площі під ярі зернові та олійні культури. Можливе зменшення виробництва пшениці, але її буде більше, ніж необхідно для внутрішньої потреби.
“Озимі культури зійшли на площі 142,5 тисячі гектарів. Рослини перебувають у стані спокою. Аграріями проводиться системний моніторинг стану рослин у зв’язку з мінливими погодними умовами”, – зазначив заступник голови ХОВА Євген Іванов.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Як морози без снігу вплинуть на майбутній урожай, розповів харківський агроном»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 20:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Морози без снігового покриву вже пошкодили посіви озимих культур – рослини підмерзають, а внаслідок того, що земля йде тріщинами – ще й рвуться корені.".