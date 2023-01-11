В Харькове сейчас проживает более 150 тысяч переселенцев
В 2022 году за получением статуса ВПЛ в социальные управления в Харькове обратилось более 60 тысяч граждан, сообщила мэрия.
194,5 тыс. человек обратились в управления социальной защиты населения города Харькова с 18 мая — дня, когда была возобновлена работа по приему граждан.
За это время специалисты управлений также предоставили более 179 тысяч телефонных консультаций, сообщили в Департаменте социальной политики. В условиях военного положения наиболее актуальными услугами остаются выдача справки внутренне перемещенным лицам и назначение соответствующей помощи, а также назначение компенсации расходов на временное размещение ВПЛ.
В Харькове на учете состоит более 150 тыс. внутренне перемещенных лиц (из них более 6 тыс. – лица с инвалидностью и более 18 тыс. – дети). В 2022 году за получением статуса ВПЛ к управлениям обратилось более 60 тыс. граждан. Также 52 тыс. человек подали заявление на получение соответствующей помощи.
В прошлом году специалисты управлений социальной защиты населения обработали 1931 г. заявление от собственников жилья на получение компенсации расходов за временное размещение ВПЛ.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 17:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2022 году за получением статуса ВПЛ в социальные управления в Харькове обратилось более 60 тысяч граждан, сообщила мэрия.".