В Харькове сейчас проживает более 150 тысяч переселенцев

В 2022 году за получением статуса ВПЛ в социальные управления в Харькове обратилось более 60 тысяч граждан, сообщила мэрия.

194,5 тыс. человек обратились в управления социальной защиты населения города Харькова с 18 мая — дня, когда была возобновлена работа по приему граждан.

За это время специалисты управлений также предоставили более 179 тысяч телефонных консультаций, сообщили в Департаменте социальной политики. В условиях военного положения наиболее актуальными услугами остаются выдача справки внутренне перемещенным лицам и назначение соответствующей помощи, а также назначение компенсации расходов на временное размещение ВПЛ.

В Харькове на учете состоит более 150 тыс. внутренне перемещенных лиц (из них более 6 тыс. – лица с инвалидностью и более 18 тыс. – дети). В 2022 году за получением статуса ВПЛ к управлениям обратилось более 60 тыс. граждан. Также 52 тыс. человек подали заявление на получение соответствующей помощи.

В прошлом году специалисты управлений социальной защиты населения обработали 1931 г. заявление от собственников жилья на получение компенсации расходов за временное размещение ВПЛ.